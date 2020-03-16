شركة الكهرباء: أكوام القمامة تهدد محطة جنوب طرابلس

وجهت الشركة العامة للكهرباء، نداء إلى المسؤولين، تطالبهم فيه بإنقاذ محطة جنوب طرابلس للكهرباء، من أكوام القمامة المتراكمة بجانب المحطة.

وذكرت الشركة في بيان أن أكوام القمامة يصدر عنها دخان كثيف تحمله الرياح إلى وحدات إنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى خروجها عن الخدمة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه على الرغم من المناشدات الرسمية التي بعثت بها للجهات المسؤولة ووزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق فإن المشكلة تزداد تفاقما مما يهدد صحة العاملين بالوحدات الإنتاجية وقد يتسبب في خروج هذه الوحدات عن الخدمة.

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