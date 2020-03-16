اجتماع طارئ ببنغازي لبحث إجراءات الوقاية من كورونا

عقد رئيس الأركان العامة للجيش عبدالرازق الناظوري، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا مع كل من وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، لبحث مستجدات الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

وأعرب الناظوري، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية ببنغازي، عن تمنياته بعودة المسافرين من الخارج إلى ليبيا قبل الخميس المقبل، لافتا إلى أنه تم توفير 150 سريرا حتة الآن.

وفي السياق، أكد عقوب، أن كل نتائج العينيات خالية تماما من فيروس كورونا، وأن الترتيبات النهائية لمستشفى الهواري ستستكمل اليوم.

فيما أكد بوشناف، تشكيل فريق طبي لمتابعة تطورات الأوضاع بخصوص كورونا، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان ترفع إلى رئيس الوزراء والقائد العام، مبينا أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها.