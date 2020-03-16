أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي حول عمل لجنة الأزمة بشأن منع تفشي فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

طمأن رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري المواطنين بتوفّر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الداخلية ببنغازي حول عمل لجنة الأزمة بشأن مستجدات الوضع حيال مرض كورونا المستجد.

وأكد رئيس الأركان بأنه تم توفير 150 سريرا حتى الآن، ولا يوجد أي داع للخوف، متمنيا رجوع المسافرين من الخارج قبل الخميس المقبل.

من جهته قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب ” نُعوّل على وعي المواطنين وعلينا الاستفادة من تجارب باقي الدول مع كورونا”.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بأن أي محاولة الاستغلال للظرف الراهن ستُقابل بقوة القانون، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها.

وأضاف بوشناف “لقد تم تشكيل فريق طبي لمتابعة تطورات الأوضاع بخصوص كورونا، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان ترفع إلى رئيس الوزراء والقائد العام”.