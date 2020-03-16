«داخلية الموقتة» تعلق السفر عبر جميع المنافذ بدءا من الخميس المقبل

قرر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليق حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا بدءا من الخميس المقبل.

واستثنى بوشناف حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

جاءت تعليمات بوشناف عقب ساعات من حضوره اجتماعا عقد في مطار بنينا الدولي مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض «كورونا» المستجد إلى ليبيا.

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وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

وفي 9 مارس الماضي، أصدرت الوزارة تعليمات مشددة للإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تقضي «بمنع دخول أي أجنبي يشتبه في قدومه من إحدى الدول التي انتشر فيها وباء (كورونا) إلى ليبيا».

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