معالي وزير الصحة يؤكد وصول جهاز الكشف عن “كورونا” لمدينة بنغازي

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – أكد معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، وصول جهاز الكشف عن فيروس كورورنا إلى مدينة بنغازي، واستلامه من قبل الوزارة للبدء في تشغيله، لسرعة إنجاز التحاليل وعدم إرسالها مرة أخرى إلى طرابلس لاختصار الوقت.

وبخصوص الحالات التي أثيرت في بنغازي، أوضح معاليه أنه جرى الحصول على عينات من الحالات وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، والنتيجة النهائية للعينات كانت سلبية غير حاملة لفيروس كورونا.

وطالب وزير الصحة من المواطنين، بإتباع الإجراءات التي تتخذها الدولة سواء أمنية أو صحية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين داخل البلاد.

وكإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق كافة المنافذ الجوية و البرية وإيقاف حركة السفر و يستثنى من ذلك رحلات الإسعاف والشحن والطيران الداخلي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الخميس القادم. (وال – بنغازي)

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