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عدل الوفاق تقوم بتعقيم مبنى مجمع المحاكم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، ببدء تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس الكورونا (كوفيد19) بتعقيم كافة القاعات والمكاتب بمجمع المحاكم ومقر الوزارة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس.

وأوضحت الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي من ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة من إجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن وزير العدل المفوض محمد لملوم، وجه بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ لمواجهة خطر الفيروس بناءً على ما جاء في المنشور رقم (2) الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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