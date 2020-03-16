عدل الوفاق تقوم بتعقيم مبنى مجمع المحاكم

قامت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، ببدء تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس الكورونا (كوفيد19) بتعقيم كافة القاعات والمكاتب بمجمع المحاكم ومقر الوزارة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس.

وأوضحت الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي من ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة من إجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن وزير العدل المفوض محمد لملوم، وجه بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ لمواجهة خطر الفيروس بناءً على ما جاء في المنشور رقم (2) الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.