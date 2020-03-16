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“أمن طرابلس” يُغلق صالونات التجميل والحلاقة تحسباً لكورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت دوريات الأمن التابعة لمديرية أمن طرابلس في حملة واسعة لقفل صالونات التجميل ومحال الحلاقة الرجالية في العاصمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد أطلقت حملة مُشابهة لإقفال المطاعم والمقاهي سعياً منها لحماية المواطنين وتجنيبهم أماكن التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وشملت الحملة الاحترازية إغلاق صالات الأفراح والصالات الرياضية، كما قررت حكومة الوفاق تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من أمس الأحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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