“أمن طرابلس” يُغلق صالونات التجميل والحلاقة تحسباً لكورونا

انطلقت دوريات الأمن التابعة لمديرية أمن طرابلس في حملة واسعة لقفل صالونات التجميل ومحال الحلاقة الرجالية في العاصمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد أطلقت حملة مُشابهة لإقفال المطاعم والمقاهي سعياً منها لحماية المواطنين وتجنيبهم أماكن التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وشملت الحملة الاحترازية إغلاق صالات الأفراح والصالات الرياضية، كما قررت حكومة الوفاق تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من أمس الأحد.

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