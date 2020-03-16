إغلاق الأسواق الشعبية في شحات

شحات-العنوان

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الاثنين، إقفال الأسواق الشعبية في البلدية، وذلك تنفيذا للخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالحكومة الليبية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وناشدت المديرية المواطنين المترددين على الأسواق الشعبية بضرورة الأخذ بكافة الإرشادات التي صدرت عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات حسن أبوكريم أن المديرية دعت إلى التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية في حال حدوث أي طارئ.

وأشار أبوكريم بأن المدرية طالبت أصحاب النوادي الترفيهية والمنتزهات وأماكن ألعاب الأطفال والنوادي والصالات الرياضية وصالات الأفراح والمناسبات والحمامات البخارية، التقيد بقفل المحال الخاصة بهم بشكل كامل ومنع التعامل مع الجمهور بأي صورة لحين إشعار آخر.

وأوضح أبوكريم بأن المديرية دعت ملاك العقارات التي تيم تأجيرها إلى العمالة الوافدة بضرورة مراجعة أقرب مركز شرطة في الحال، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية العاملة بشحات ستتولى التنسيق فيما بينها لمتابعة كافة الاجراءات وتنفيذها بكل صرامة، كع تحميل المخالفين المسؤولية الكاملة.