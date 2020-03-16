مديرية أمن شحات توجه أصحاب عدد من المناشط إلى غلق محالهم بشكل كامل

وجهت مديرية أمن شحات أصحاب عدد من المناشط إلى غلق محالهم بشكل كامل ضمن الإجراءات العاجلة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل المتنزهات وأماكن ألعاب الأطفال، والنوادي والصالات الرياضية، وصالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والحمامات البخارية.

هذا وطالبت المديرية أصحاب العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة بمراجعة أقرب مركز شرطة في أقرب وقت، كما نبهت جميع القاطنين بالمدينة والمترددين عليها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة الإرشادات التي صدرت عن وزارة الصحة، والتي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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