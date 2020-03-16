باشاآغا: على وزارتي الخارجية والمواصلات تسهيل عودة الليبين العالقين في الخارج

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق، فتحي باشاآغا، وزارتي مواصلات وخارجية الوفاق إلى تسهيل عودة الليبيين العالقين خارج البلاد.

باشاآغا طالب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها المرصد الجهات المعنية، وعلى وجه السرعة، باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتسهيل عودة العالقين بالمطارات وإنهاء معاناتهم بعد قرار المجلس الرئاسي إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية، للحد من تفشي خطر فيروس كورونا، بعد انتشاره في أنحاء واسعة من العالم.

ولم يشر عضو مجلس النواب المقاطع عن أي إجراءات لفحص أو حجر هؤلاء العائدين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورنا المستجد.

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