«الأعلى للقضاء»: عقد الجلسات بالمحاكم يقتصر على الهيئة القضائية والدفاع ولا حضور للأطراف

قرر المجلس الأعلى للقضاء أن يكون عقد الجلسات بالمحاكم مقتصر على الهيئة القضائية بدون حضور لأطراف القضايا، مع إثبات حضور الدفاع إن وجد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في قرار اليوم الاثنين، أن يتم تأجيل الجلسات إلى بداية مايو المقبل، وتأجيل الجلسة التي تليها إلى الأسبوع التالي، بحيث لا يتريب انقطاع أو وقف للخصومة، حسب القرار الذي نشرته وزارة العدل على موقع «فيسبوك».

كما تقرر أن يتم النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للحكم في مواعيدها، وأن تنظر القضايا الجنائية من دون حضور المتهمين ويؤذن للمحامبين بحضورها، على أن تنظر الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج على الدائرة المختصة لتتخذ بشأنها ما تراه، وما عليها البث فيها على وجه السرعة.

كذلك، يكلف قضاة في كل محكمة بالتناوب للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الولايئة وقرارات مد الحبس الاحتياطي والإفراج، وعلى رؤسا المحاكم تنظيم جدول تناوبي بحيث لا يقل عدد القضاة المناوبين في كل محكمة عن أربع قضاة يوميا.

وفيما يتعلق بالأحكام المعلنة، يتم التقرير بالطعن حفاظا على المواعيد ويستمر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة وتحصيل وجباية النفقات.

كما شمل القرار أن يكون العمل بالنيابات بشكل تناوبي وفقا لما يراه القائم بأعمال النائب العام وبما يضمن سير العمل ومصلحته.

بالإضافة إلى أن تتولى إدارة التفتيش على الهيئالت القضائية متابعة التنفيذ وإصدار المناشير والتعليمات اللازمة وتقديم تقييم إلى المجلس الأعلى.

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