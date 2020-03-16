مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية لـ”وال” : كافة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تنفذ بشكل صحيح

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – قال مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية الليبية عميد عثمان عبدالسلام، إن كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية بشأن مواجهة فيروس “كورونا” تنفذ بشكل صحيح عبر المنفذ البري على الحدود الليبية المصرية .

وأكد عميد عثمان عبدالسلام – خلال اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – إنه إلى الآن لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية .

وأوضح أن جميع الإجراءات المتخذة عبر المنافذ تحت السيطرة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية والطبية تقوم بالكشف على المواطنين الداخلين والخارجين للبلاد بكافة المنافذ .

ولفت إلى أن إدارة المنافذ عقدت العديد من الاجتماعات مع جهاز الرقابة والجوازات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوب في حالة ظهور أي حالة لا قدر الله . (وال – بنغازي) ر ع

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