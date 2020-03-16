(#خليك_في_الحوش).. لنُبعد كورونا عن ليبيا

شرعت قناتا “218” و”218NEWS”، بتوسيع تغطيتهما وإفساح مدد أطول في برامجهما المختلفة ونشرات الأخبار، لمواكبة تطورات فيروس كورونا المستجد، والذي لم تسجل ليبيا أي إصابة به حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة من القناتين لتعزيز دورهما في خدمة المجتمع وتكريس مبدأ التكافل والتعاون في ظل هذه الجائحة التي تلم بالعالم، ولأن التوعية وبث الرسائل الإعلامية دون تهويل، وتعزيز الجانب الإيجابي، ركيزة أساسية في طمأنة أفراد المجتمع وتجنيبهم الدخول في حالة من الهلع والخوف المُبالغ فيه.

ودعت القناتان إلى اعتماد هاشتاغ (#خليك_في_الحوش) في جميع النصائح والإرشادات التي يصدرها الفنانون والكتاب والأدباء والنشطاء وكافة المعنيين بالشأن الصحي والتوعوي في ليبيا والوطن العربي عبر فضاء وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في نشر التوعية بالفيروس.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتؤمن “218” و”218NEWS”، بأن تكاتف جميع مكونات الدولة (مؤسسات وأفراد)، في هذا الظرف الاستثنائي أمر واجب وينبع من الوطنية الخالصة لحماية الجميع من الخطر، لهذا لن تألو القناتين جهدا في مد يد العون بمجال التوعية وتعزيز صف المجتمع لنتجاوز هذه المحنة.

واللافت في هذه المبادرة هو التفاعل الإيجابي الواسع الذي لاقته من شريحة واسعة من الليبيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعيا منهم لنشر شعار التغطية بأكبر صورة ممكنة لتعم الفائدة في وقت يمر فيه العالم بأقسى أزمة صحية منذ عقود.

وأظهرت النصائح والإرشادات التي أرفقها المواطنون مع هاشتاق (#خليك_في_الحوش) وعياً وإحساسا بالمسؤولية تجاه ليبيا وما تمر به من وضع استثنائي يجعلها بين أقل الدول جاهزية لمواجهة تفشي فيروس كورونا حال ظهوره في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية