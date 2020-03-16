عقوب: كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومستشفيات الكويفية والأوغاري جاهزة لاستقبال الحالات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية، سعد عقوب، إنه على الليبيين الاستفادة مما يحدث في العالم بشأن فيروس كورونا، من خلال أخذ الحذر والحيطة والتوعية والاهتمام خصوصا في التجمعات، لافتا إلى ضرورة تجنب الفوضى التي حدثت في إيطاليا حول المرض.

عقوب أوضح ، في تسجيل مرئي خلال اجتماع بمقر وزارة الداخلية، أن الأشخاص المعرضين للمرض هم أصحاب المناعة الضعيفة، سواء كانوا كبار السن أو من لديهم أمراض موجودة مثل الالتهابات الصدرية، متابعا أن المستشفيات المتخصصة في أمراض الصدر هي الأقرب لعلاج الفيروس.

وتابع أن بعض المستشفيات مستعدة حالياً لاستقبال الحالات، مثل مستشفى الكويفية، وسيتم اليوم إنهاء الترتيبات النهاية لمستشفى الأوغاري، موضحا أن عدد أجهزة التنفس الصناعي، سواء الموجودة في غرف العناية المركزة بالمستشفيات أو الموجودة بالمخازن، كافية جدا.

وأكد أن العزل المنزلي جزء من العلاج، وعلى المواطن الذي لديه اشتباه وقادم من منطقة موبوءة، أن يعزل نفسه داخل بيته أو مقر عمله، موضحاً أنهم طبقوا العزل من الشركات والحقول النفطية، وخصوصا الأجانب الوافدين، كما نصح المواطنين الليبيين القادمين من المناطق الموبوءة بالعزل المنزلي.

وذكر أن الآلية الآن واضحة للعمل تقوم على رصد الحالات في المنافذ البرية والجوية والبحرية القادمة من المناطق الموبوءة على مستوى العالم؛ من خلال فرق متخصصة تسمى “فرق الرصد”، وفي حالة الاشتباه في شخص تؤخذ عينة ثم تحال إلى المختبرات الطبية للتحليل، وإذا كانت النتيجة إيجابية يتم أخذ العلاج المطلوب مع الحجر الصحي ويصرف له العلاج اللازم من خلال المشرفين الطبيين من خلال اللجنة الطبية المختصة.

واختتم بأن الثلاث حالات اشتباه خضعت للحجر الصحي وتم أخذ العينات المخبرية وظهرت النتيجة اليوم سلبية وخالية من المرض.

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