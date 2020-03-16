المحجوب: الخريطة في ليبيا الآن عسكرية في المقام الأول ثم تليها الملفات الأخرى

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إنه لا شك أن الملف في ليبيا الآن عسكري في المقام الأول ثم تليها كل الملفات الأخرى.

وأضاف المحجوب في حوار عبر قناة المحور الفضائية، أن اتفاق الصخيرات كانت ترتيباته الأمنية تلزم بتسليم الميلشيات لأسلحتها، لكن المجلس الرئاسي أدار ظهره، وبدأت الميلشيات تتزايد وتتوغل.

وأوضح المحجوب أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت القاعدة وداعش وكل الألوية العسكرية في ليبيا في محاولة للسيطرة والبقاء، مشيرا إلى أن خروجهم من ليبيا صار وشيكا، وأنهم يحاولون الهرب الآن إلى أوروبا بعدما حاولوا مع الأتراك السيطرة على مقدرات البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا