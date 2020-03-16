مديرية أمن طرابلس تبحث مع مدير مستشفى الرازي آلية تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة كورونا

ليبيا – اجتمع مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان و بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان البرباش والأستاذ محمد غوار مدير عام المستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية للتنسيق لوضع آلية لتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل إدارة المستشفى لمواجهة فايروس الكورونا.

إدارة المستشفى إتخذت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية جملة من الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على سلامة النزلاء من الإصابة منها وقف الزيارات طيلة الأسبوعين القادمين مما يتطلب تعاون رجال الأمن لمنع الزيارات خصوصا بعد نقل مستشفى السكر مما نتج عنه اكتظاظ المستشفى بالمراجعين من مرضى السكر لاستلام علاجاتهم.

وأكد مدير أمن طرابلس على استمرار دعم المديرية لإدارة المستشفى في إمكانية مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسليم بعض النزلاء لأهلهم وذويهم بعد أن استكملو مرحلة العلاج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية