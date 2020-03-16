الفريق الناظوري: يجب إيقاف الصلاة في المساجد بشكل كامل لمدة اسبوعين

ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري توفير عدد 150 سريرا مجهزا حتى الآن، مطالبا كافة المواطنين المتواجدين خارج ليبيا العودة إلى البلاد قبل الخميس المقبل.

الناظوري قال في كلمة له خلال الاجتماع الرفيع الذي عُقد بمقر ديوان وزارة الداخلية الليبية بمدينة بنغازي بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب إنه لا داع للخوف، مؤكداً أن كافة الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن ومطالبا الجميع بالتعاون والالتزام بطرق الوقاية.

كما طالب الفريق الناظوري بايقاف الصلاة في المساجد لمدة اسبوعين ، داعيا المواطنين بعدم ارسال ابنائهم إلى خلوات المساجد للدراسة والالتزام بقرار ايقاف الدراسة لمدة اسبوعين.

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