المستشار بوشناف: سنتخذ إجراءات مشدد ضد التجار الذين يرفعون الأسعار ويخزنون السلع

ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف على ضرورة الالتزام بالبلاغات الصادرة عن الوزارة حيال الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وصول فيروس كورونا.

المستشار بوشناف أوضح في كلمة له خلال الاجتماع الرفيع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الصحة سعد عقوب تابع الخطة الاحترازية التي اتخذتها السلطات الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

ونوّه إلى أن لجنة الأزمة شكلت فريقا طبيا لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن مرض كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان الفرعية ترفع بشكل دوري يومي إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام.

المستشار بوشناف أوضح أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها، مشددا على إجراءات رادعة حيال كل المخالفين للتعليمات التي تصدرها السلطات في مواجهة وصول المرض إلى ليبيا.

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