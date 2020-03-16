ليبيا.. “استنفار مؤسساتي” وحزم إجراءات وقائية من كورونا

بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد تحسبا من تسلل فيروس كورونا، اتخذت عدة جهات عامة وخاصة إجراءاتها الوقائية والاحترازية بينها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الذي اتخذ خلال اجتماع طارئ، 8 إجراءات عاجلة للحد من انتشار الفيروس.

وشملت القرارات التأكيد على توفير مواد التعقيم، وقفل المقاهي بالجهاز وإيقاف حافلات النقل الجماعي بموقع الهواري ومنع الزيارات إلى إدارة الجهاز إلا للضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة العمل. فيما تحدد كل إدارة الحد الأدنى من موظفيها، مع إيقاف العمل وإيقاف التعامل بمنظومة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة.

أما لجنة الإدارة بشركة مليتة للنفط والغاز فعقدت اجتماعا في طرابلس لمتابعة تطورات فيروس كورونا مع الإدارات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات وقائية بجميع مواقع الشركة ومتابعة الإجراءات المتبعة بالخصوص.

واتفقت إدارة الشركة خلال الاجتماع على تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في كافة مواقع الشركة، وإيقاف بعض الأعمال التي لا تتسم بالطابع الاستعجالي، وإمكانية تطبيق العمل الإلكتروني.

في حين قررت شركة الخليج العربي للنفط قصر العمل على المستخدمين القائمين بالأعمال الضرورية وإيقاف حافلات نقل المستخدمين بناء على قرار لجنة الإدارة بشأن اعتماد مقترح إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشأن الاحتياطات والتوصيات الصحية العاجلة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم تشكيل طاقم طبي بجميع عيادات الحقول النفطية، والكشف على جميع المستخدمين عند وصولهم إلى موقع العمل خصوصا الأجانب.

الجدير بالذكر أن مؤشر أمن الصحة العالمي الذي اعتمدته جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، وضع ليبيا ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها ومن بينها فيروس كورونا، بمرتبة 168 عالميا من ضمن 195 دولة شملها التقرير.

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