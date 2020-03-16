عقوب: كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ليبيا – أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن كل نتائج العينيات للحالات المشتبه بها كانت خالية تماما من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الترتيبات النهائية لتحويل مستشفى الهواري العام كمقر للحجر الصحي ستستكمل اليوم الاثنين.

عقوب أشار في كلمة له خلال الاجتماع الرفيع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا بالاستناد على القانون رقم 106 لعام1973 القانون الصحي.

وأضاف أن الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة سواء من كانوا من كبار السن أو من لديهم أمراض موجودة مثل الالتهابات الصدرية هم الأكثر عرضة للإصابة، لافتاً إلى أن المستشفيات المتخصصة في أمراض الصدر هي الأقرب لعلاج هذه الحالات.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عقد في مطار بنينا الدولي الأحد اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ووزيري الداخلية و لصحة المستشار إبراهيم بوشناف وسعد عقوب.

وبحث المجتمعون الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا .

وخلص الإجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة بما فيها إيقاف حركة السفر من و إلى ليبيا.

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