بوشناف: تشكيل فريق طبي لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن «كورونا»

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تشكيل فريقا طبيا لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان الفرعية ترفع بشكل يومي إلى رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني والقائد العام للجيش خليفة حفتر.

جاءت تلك التصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا للأزمة بالحكومة الموقتة أمس الأحد، إذ طالب بوشناف بضرورة الالتزام بالبلاغات الصادرة عن الوزارة حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة «كورونا».

وأوضح معاليه أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها، مشددا على إجراءات رادعة حيال كل المخالفين للتعليمات التي تصدرها السلطات في مواجهة وصول المرض إلى ليبيا.

لا إصابات

من جانبه، أكد معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عقب الاجتماع أن كل نتائج العينيات للحالات المشتبه بها كانت خالية تماما من الفيروس، منوها بأن الترتيبات النهائية لتحويل مستشفى الهواري العام كمقر للحجر الصحي ستستكمل اليوم.

وقال رئيس الأركان بالقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري إنه تم توفير عدد 150 سريرا مجهزا إلى الآن، مطالبا كافة المواطنين الموجودين خارج ليبيا العودة إلى البلاد قبل الخميس المقبل.

وكان الوزير إبراهيم بوشناف أصدر قرارا بتعليق حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا بدءا من الخميس المقبل، واستثنى بوشناف حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار.

وعقد أمس الأحد اجتماع اللجنة بحضور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حيث تناول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول المرض، كما خلص إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

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