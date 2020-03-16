تسييري إجدابيا يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة آلية الوقاية من فيروس كورونا

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، امبارك عثمان، اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات الهلال الأحمر الليبي، لمناقشة آلية الوقاية من فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع مدير فرع الهلال الأحمر، ومسؤولو قطاع الصحة، ومدير الخدمات الصحية، ورئيس لجنة الطوارئ بالمستشفى، ومدير مركز الأمراض السارية، وجهاز الأمن الداخلي، وممثل عن شركة رأس لانوف.

وناقش الاجتماع الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز أماكن في حال تسجيل أي حالات، وتشكيل لجنة للتعامل مع المشتبه بهم وللرصد والمتابعة.

وكان فرع الهلال الأحمر اجدابيا قد قام الأسبوع الماضي بحملة توعوية استهدفت عددا من المؤسسات التعليمية بالبلدية، حيث تستمر الحملة لتغطي المنطقة الممتدة من بلدية الزويتينة سلطان وحتى بلدية خليج السدرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا