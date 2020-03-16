لمجابهة فيروس كورونا .. بلدي مصراتة يقرر تشكيل فريق عمل واعتماد مستشفى الدرن للحجر الصحي

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد المجلس البلدي مصراتة مؤتمراً صحفياً حول آخر المستجدات لمجابهة فيروس كورونا، حيث استعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المرض.

وأكد عضو المجلس البلدي مصراتة، محمد التومي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، تشكيل فريق عمل على مستوى البلدية في فبراير الماضي، مكون من مندوبين من جهات الاختصاص التي تمثل وزارة الصحة العاملة في النطاق الإداري للبلدية، متمثلا في المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الخدمات الصحية ومركز مصراتة الطبي ومستشفى مصراتة للدرن إضافة للجمعية الليبية لطلاب الطب.

وأوضح أن الفريق يتولى المتابعة والتنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والتنفيذية وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والوقاية والعلاج والإيواء، في إطار برامج العمل والضوابط التي يعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، وكل ذلك تحت إشراف اللجنة الدائمة للصحة بالبلدية.

وأضاف أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اعتمدت مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية ليتم الحجر الطبي فيه، ودأبت على الشروع في الإجراءات اللازمة من التعقيم والتجهير وتهيئة بيئة العمل المناسبة، وتم التنسيق مع فريق العمل المكلف في البلدية لتوفير الأطقم الطبية التي ستعمل بالمستشفى، كما استأجرت الوزارة مكانا لحجز حالات الاشتباه إلى حين ظهور نتائج التحليل.

وأشار إلى مخاطبة مديرية أمن البلدية لتأمين مستشفى الدرن ومقر الإقامة المؤقت لحالات الاشتباه، كما تمت مخاطبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق لتكليف عناصر أمن داخل المطار والميناء لترافق فريق العمل الطبي للتعامل مع حالات الاشتباه في حال عدم التعاون كإجراء احترازي، لافتا إلى التعميم مع كل المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات الاشتباه وتحويلها للفريق الطبي وإحالتها إلى الحجر الطبي بمستشفى الدرن.

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