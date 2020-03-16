حملة أمنية داخل بلديتي تاجرواء والقره بوللي

قـامت الـدوريات الأمـنية الـتابعة لـفرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء بحـملة أمـنية مـوسعة داخـل بـلديتي تـاجوراء والقره بوللي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الدوريات شملت تـأمين مـناطق “وادي السملقي، بئر التركي, النشيع, التويتة, الجنين” وبـلديتي تـاجوراء والقربوللي مـن خـلال فـتح الـنقاط الـتفتيشية والـبوابات الـفجائية بـمفترقات الـطرق الـرئيسية والـفرعية لـحفظ الأمــن والاستقرار والـحفاظ عـلى أمـن وسـلامة الـمواطنين، وضـبط الـمجرمين الـخارجين عـن الـقانون، ومـنع حـدوث أي خـروقات أمـنية، والـتصدي لـها بـكل حـزم وقـوة.