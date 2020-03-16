شركة الكهرباء: فقد 400 ميجاوات بمحطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين فقد ما قيمته 400 ميجاوات بمحطة جنوب طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للشركة أن الشركة أعلنت خلال مؤتمر صحفي المشاكل والصعوبات التي تواجهها من بينها أزمة محطة جنوب طرابلس وفقد ما قيمة اكثر من 400 ميجاوات نتيجة وجود المكب الملاصق للمحطة، ودوائر النقل الرئيسية التي اصيبت في جنوب طرابلس والتي أدت إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى مراكز الاحمال وكذلك إصابة عدد من محطات التحويل أدت إلى احتراقها بالكامل .

وجرى خلال المؤتمر استعراض التعديات المتكررة والشبه اليومية على مكونات شبكة التوزيع خاصة فيما يتعلق بسرقة الاسلاك النحاسية والتي سجلت أرقاماً خيالية كما تم استعراض الجهود التي قامت بها الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وأعمال الصيانة والعمرات الحالية استعداداً للذروة الصيفية.