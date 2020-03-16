هيئة الأوقاف بالحكومة الليبية تقرر منع إقامة صلاة الجمعة و التجمعات داخل المساجد

البيضاء 16 مارس 2020 (وال) – قررت هيئة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية منع إقامة صلاة الجمعة و التجمعات داخل المساجد وإيقاف الدراسة بمراكز تحفيظ القران الكريم .

وبينت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الإثنين أن الصلاة يقتصر اداؤها في ساحات المساجد وذلك تبعاً للإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية للوقاية من فيروس كورونا .

وكإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق كافة المنافذ الجوية و البرية وإيقاف حركة السفر و يستثني من ذلك رحلات الإسعاف والشحن و الطيران الداخلي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتدأ من يوم الخميس القادم. (وال – البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال