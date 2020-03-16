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هيئة الأوقاف بالحكومة الليبية تقرر منع إقامة صلاة الجمعة و التجمعات داخل المساجد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 16 مارس 2020 (وال) – قررت هيئة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية منع إقامة صلاة الجمعة و التجمعات داخل المساجد وإيقاف الدراسة بمراكز تحفيظ القران الكريم .

وبينت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الإثنين أن الصلاة يقتصر اداؤها في ساحات المساجد وذلك تبعاً للإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية للوقاية من فيروس كورونا  .

وكإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا أصدر  معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق كافة المنافذ الجوية و البرية وإيقاف حركة السفر و يستثني من ذلك رحلات الإسعاف والشحن و الطيران الداخلي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتدأ من يوم الخميس القادم. (وال – البيضاء)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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