

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 March, 2020

عقدت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب الموازي اليوم الإثنين اجتماعاً مع رئيس هيئة الشباب والرياضة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن الاجتماع بحث أوضاع قطاع الشباب وتعطل جل الأنشطة بسبب جائحة كورونا كما تناول البدائل والحلول ودور الشباب في نشر الوعي العام لهذه الجائحة المستجدة، كما تم التأكيد على دور الهيئة ولجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس في دعم الشباب الليبي وضرورة التنسيق المستمر فيما بينهم لتقديم الدعم الكامل لقطاع الرياضة وبيوت الشباب والأنشطة العامة.