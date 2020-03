أخبار ليبيا 24 – متابعات دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، وذلك لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وطالبت الهيئة في بيان لها أمس الأحد، بتنفيذ دعوتها بشكل عاجل، ابتداء من صلاة المغرب اليوم الإثنين، وذلك […]

The post “أوقاف حكومة الوفاق” تدعو إلى إقامة الصلوات في المنازل appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24