عقدت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الموازي اليوم الإثنين اجتماعاً برئاسة أيمن سيف النصر رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال اللقاء استعراض ما قامت به اللجنة من عمل لمتابعة استعدادات الحكومة والجهات المعنية لمجابهة مخاطر الجائحة العالمية كورونا، ومساهمة اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في تحديد الإجراءات الفعالة لتحصين البلاد من دخول وانتشار الوباء وتمكين الأجهزة المعنية من أداء عملها بكفاءة واقتدار للتصدي لهذا الخطر.