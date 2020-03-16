تعقيم المؤسسات والمعسكرات والميادين في أجدابيا

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في أجدابيا حملة تعقيم المؤسسات والمعسكرات والميادين العامة بالمدينة كإجراء احترازي؛ لمنع وصول فيروس «كورونا المستجد» إلى الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها تواجد العاملين والمواطنين فيها.

وقال مدير الشركة، المهندس محمد الزغيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن العاملين في الشركة باشروا أعمالهم في عمليات تعقيم المؤسسات التعليمية من خلال تعقيم كافة مكاتب قطاع التربية والتعليم أجدابيا.

اقرأ أيضا: غرفة عمليات لـ«طوارئ كورونا» في سرت

وتشمل الحملة المستشفيات والعيادات العامة والمقرات التابعة للجيش والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، من خلال طاقم من العاملين المجهزين بالإمكانات اللازمة.

وأكد الزغيد استمرار حملة تعقيم المؤسسات، والمعسكرات والمستشفيات والعيادات والميادين العامة، على نحو كامل ويومي، ووضع الإرشادات الصحية للوقاية من وصول فيروس «كورونا المستجد» إلى الأماكن العامة بالمدينة.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء البلاد، تحسبًا لفيروس «كورونا»، الذي لم يسجل أية إصابات في ليبيا حتى الآن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا