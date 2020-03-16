الأوقاف تقرر غلق المساجد والاكتفاء بإقامة الصلوات المفروضة وخطبة الجمعة في ساحاتها بسبب كورونا

البيضاء-العنوان طلبت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، اللجان الإدارية بالمساجد إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. ودعت الهيئة إلى إقامة صلاة الجمعة والجماعات في ساحات المساجد، فإن لم يكن بالمسجد ساحة يتم التوجه إلى أقرب مسجد به ساحة. وطالبت بغلق المساجد وفتحها فقط لرفع …

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