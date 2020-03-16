مصر توقف النقل الجوي للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين أن مصر ستوقف كل حركات النقل الجوي في مطاراتها من الخميس حتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن مصر ستعمل على تعقيم الفنادق والمواقع السياحية خلال فترة الإغلاق، مضيفا أن السائحين الموجودين حاليا في البلاد سيتمكنون من مواصلة إجازتهم.

وأضاف مدبولي أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لعدة شهور وليس هناك حاجة لتخزينها من قبل الناس.

وأكد أن الشركات المحلية في قطاع الطيران ستعاني خسائر قدرها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب أحدث الإجراءات.

وأغلقت مصر المدارس والجامعات مدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس التاجي حيث ارتفع عدد الحالات ليصل إلى 126 حتى يوم الأحد، توفي منهم شخصان.

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