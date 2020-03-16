السفير الإيطالي للسراج: حريصون على وقف الأعمال العدائية بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد السفير خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق والحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الاعمال العدائية، وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.