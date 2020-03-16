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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 March, 2020

صوت أعضاء مجلس النواب الموازي في جلستهم اليوم الاثنين على تخفيض مرتباتهم بنسبة 20% نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس وإقفال الحقول النفطية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن ذلك جرى خلال جلسة لاعضاء المجلس بمقره بطرابلس برئاسة رئيس المجلس “حمودة سيالة”، وبحضور النائب الأول “جلال الشويهدي” والنائب الثاني “محمد لينو”، وذلك لمناقشة تداعيات جائحة كورونا.

وأحاط سياله الأعضاء بآخر تطورات الأزمة ودور المجلس في مواجهتها فيما قدم رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس أيمن سيف النصر تقريراً حول آخر التطورات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوباء في ظل إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.