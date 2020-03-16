حكومة الوفاق تتخذ هذه القرارات لمواجهة كورونا

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس الوزراء للعام الجاري، بحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا. واتفق المجلس على تشكيل لجان على مستوى وكلاء الوزارات تتولى متابعة الجوانب الاقتصادية الاستثنائية المرتبطة بانتشار هذا الوباء، وتتابع أوضاع الليبيين العالقين بالخارج والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لتأمين الإقامة والإعاشة لهم لحين رجوعهم إلى البلاد كما ستتابع اللجان الإجراءات العلاجية والوقائية في الداخل والتدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء. وناقش المجلس آلية توفير السلع الأساسية للمواطن إلى جانب الإجراءات المتعلقة باستيرادها من الخارج، كما تطرق إلى موضوع تكدس القمامة وتخصيص المبالغ اللازمة لمعالجتها.

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