مكتب الخدمات الصحية ببلدية قمينس يشكل غرفة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد

قمينس 16 مارس 2020 (وال) – عقد صباح اليوم بديوان مكتب الخدمات الصحية في بلدية قمينس اجتماع ضم السادة مدراء المكاتب بإدارة الخدمات الصحية قمينس وبعض من مدراء المراكز و الوحدات الصحية، و ذلك لمناقشة آخر المستجدات في الخطة التي وضعتها وزارة الصحة وتزامنا مع وصول فايروس كورونا المستجد لدول الجوار .

هذا وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل غرفة طوارئ ولجان عمل تزامناً مع إعلان وزارة الصحة بالحكومة الليبية رفع حالة الطوارئ و تجهيز المرافق الصحية بالمعدات اللازمة لمكافحة .

وحول آلية عمل الغرفة، حددت اللجنة المجتمعة بمكتب الخدمات الصحية في قمينس مهام الغرفة وهي نشر التثقيف الصحي بين المواطنين في بيوتهم و أماكن أعمالهم، وذلك من خلال إعداد منشورات توعوية وتوزيعها فالأماكن العامة، ورصد الحالات المشتبه بها من المترددين على المرافق الصحية وحصرها و التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس .

إضافة إلى الاتصال المباشر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة غرفة عمليات الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية والتعاون مع مكاتب مكافحة العدوى بالمستشفيات القروية ببلدية قمينس و البلديات المجاورة و تبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة، إضافة الى إعداد تقارير يومية لسير عمل اللجنة . (وال – قمينس) ع م

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