يوم علمي للمرافق الصحية ببلدية ابوسليم للوقاية من فيروس كورونا

أقيم بمستشفي الحوادث ببلدية ابوسليم يوم علمي للتعريف والتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا وطريقة التعامل مع من يشتبه بإصابته .

واستهدف اليوم العلمي العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية بالبلدية.

وتم خلال هذا اللقاء عرض توضيحي لكيفية التعقيم الشخصي والتعقيم الاحترازي واحتواء جائحة هذا الفيروس من قبل رئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية طرابلس محمد عبدالسلام ، والدكتورة فاطمة البكوش اختصاصية مكافحة العدوى.

وأقيم اليوم العلمي برعاية بلدية ابوسليم واشرف عليه مسؤولي الرصد والتقصي ببلدية ابوسليم تحت شعار معاً من أجل ليبيا خالية من الأوبئة.