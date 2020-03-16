تونس تغلق حدودها مع ليبيا بسبب كورونا

قال وزير النقل التونسي أنور معروف اليوم الإثنين، إن سلطات بلاده قررت إغلاق الحدود البرية مع ليبيا في إطار جهود مكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وفرضت تونس التي أكدت 20 حالة إصابة بالفيروس التاجي، قيودًا على الرحلات الجوية مع بعض الدول الأوروبية وأوقفت السفر البحري.

وأصدرت الحكومة التونسية اليوم قرارا يقضي باعتبار فيروس “كورونا” من الأمراض السارية والذي يسمح باتخاذ إجراءات ردعية وعقابية ضد كل من يرفض العلاج أو يخالف الحجر الصحي.

بدوره توقع الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية إلياس المنكبي، بوقت سابق من الاثنين، أن تصل خسائر الخطوط إلى 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) في مارس، و80 مليون دينار في أبريل بسبب كورونا.

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