قروي قمينس يباشر أعمال التطهير والتعقيم تنفيذاً لخطة وزارة الصحة

قمينس 16 مارس 2020 (وال) – باشر مستشفى قمينس القروي أعمال التطهير والتعقيم في تنفيذا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية في التصدي لفايروس كورونا المستجد .

هذا وقامت العناصر الطبية والطبية المساعدة برفقة العناصر الإدارية بالمستشفي بحملة تطهير وتعقيم شاملة لمكاتب و أقسام المستشفي، بالإضافة لسيارات الإسعاف وجميع الأبواب والنوافذ حفاظا على سلامة العاملين والمترددين بالمستشفى وللوقاية ومحاربة الفيروسات والطفيليات .

يذكر ان بلدية قمينس تشهد حزمة من الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية تتمثل في إيقاف الدراسة والتجمعات العامة وأعمال التطهير والتعقيم بعد اعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.

كما تشهد بلدية قمينس محاضرات توعوية يشرف عليها الهلال الأحمر الليبي ومكتب الخدمات الصحية بقمينس لتوعية بفايروس كورونا المستجد. (وال – قمينس) ع م

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