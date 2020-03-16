الناظوري: الإجراءات الاحترازية تسير بشكل جيد وينبغي عدم الإصغاء للإشاعات

أكد رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري على أن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ليبيا لمجابهة فيروس كورونا تسير بشكل جيد.

وقال الناظوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف والصحة سعد عقوب، إنه ما من داع للخوف، مشددا على ضرورة عدم الإصغاء للإشاعات المغرضة التي تطلقها أطراف داخلية وخارجية حسب قوله.

من جانبه قال وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، إن الفرق الميدانية التي تم تشكيلها بين وزارتي الداخلية والصحة تعمل الآن على مراقبة حالة الأسواق من حيث الأسعار والوفرة، وأكد بوشناف خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم التعامل بصرامة شديدة مع من يحاول استغلال الوضع الراهن وتخزين السلع لرفع أسعارها، هذا وأشار بوشناف إلى أن نتائج هذه الفرق ستحال إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة الليبية لإصدار توجيهات صارمة بالخصوص.

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