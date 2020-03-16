

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

16 March, 2020

أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بدعم المملكة لبلاده من خلال تهيئة المناخ الملائم الذي أفضى إلى إقرار “اتفاق الصخيرات”.

وأكد المشري في مباحثات أجراها ، مؤخرا بالرباط ، مع الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي، أن “حل الأزمة الليبية لن يخرج عن إطار هذا الاتفاق”، موضحا أن الليبيين يتطلعون إلى “احترام الاتفاق السياسي للصخيرات”، وتنظيم استفتاء على الدستور، ومن ثمة التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

و أبرز المشري الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة الملك محمد السادس في تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الإخوة الليبيين.

ونوه بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ، وبالحوار المتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، معبرا عن الرغبة في توطيد هذه الأواصر من خلال إحداث مجموعة الصداقة والتعاون بالمجلسين لتكون آلية مواكبة لهذا التعاون، وفي الاستفادة من تجربة مجلس المستشارين في مختلف مجالات العمل البرلماني.

من جهته، أكد الحلوطي على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الليبية والمتمثل في أن “حل مشكل هذا البلد يبقى بيد الليبيين وأن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.

وسجل استعداد المغرب للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية “من خلال استضافة هذه الأطراف للتشاور والحوار تحت رعاية الأمم المتحدة”، بما يمكن من استدراك الوقائع المستجدة على الأرض، ويؤدي إلى وقف إطلاق النار، ودعم المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية.

وام يفت الحلوطي التذكبر ب”نجاح” المسلسل الذي احتضنته مدينة الصخيرات، والذي أسفر عن الاتفاق السياسي المعترف به أمميا “كإطار مرجعي لحل الأزمة”، مؤكدا استعداد المغرب ، بقيادة صاحب الجلالة ، لدعم الشعب الليبي ومواكبته لتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية.