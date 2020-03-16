القيادة العامة تشكل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا

بنغازي-العنوان

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين تشكيل لجنة عليا “اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا” تتولى بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية مهام توفير جميع المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه.

ويترأس اللجنة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وعضوية وزير الداخلية ووزير الصحة ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية.

وقررت القيادة أيضًا، تشكيل لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها كما توكل لها الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا.

كما تتولى اللجنة، وضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها فيكل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا.

وتتولى كذلك، توفير مخابز فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.