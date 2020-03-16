عقوب يسرد آلية العمل المقررة لمجابهة فيروس كورونا

قال وزير الصحة سعد عقوب إن آلية العمل المتخذة حاليا لمجابهة فيروس كورونا هي رصد الحالات في المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال فرق متخصصة تسمى فرق الرصد.

مشيرا إلى أن الخطوة الثانية بعد اكتشاف حالات اشتباه هي إخضاع هذه الحالات للتحاليل اللازمة.

وأضاف عقوب أنه في حال كانت نتائج التحاليل إيجابية يتم الحجر الصحي أو المنزلي بتوفير العلاج اللازم، مشيرا إلى أن أماكن الحجر محددة في عدد من المستشفيات، كاشفا عن أن الترتيبات النهائية في مستشفى الهواري ستنتهي اليوم.

هذا ودعا عقوب جميع الشركات الخاصة المحلية ذات العلاقة بالمعدات الطبية، إلى دعم وزارة الصحة بالمستلزمات الطبية الضرورية في هذه المرحلة.

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