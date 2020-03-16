مدير المنافذ: لم تسجل أي حالة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية

قال مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية العميد عثمان عبد السلام، إن كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية بشأن مواجهة فيروس كورونا تنفذ بشكل صحيح عبر المنفذ البري على الحدود الليبية المصرية.

وأكد مدير إدارة المنافذ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أنه إلى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية، مشيرا إلى أن جميع المنافذ تحت السيطرة، ولافتا إلى أن الأجهزة الأمنية والطبية تقوم بالكشف على المواطنين الداخلين والخارجين من البلاد بكافة المنافذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا