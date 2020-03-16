السراج وبوتشيني يبحثان آخر التطورات السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد ناقش الطرفان خلال لقائهما بمقر المجلس بطرابلس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 المتضمن وقف إطلاق النار وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وحماية المدنيين، من جهته أكد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق والعمل على تطبيق نتائج مؤتمر برلين.

كما تناول السراج وبوتشيني عددا من ملفات التعاون الثنائي المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية