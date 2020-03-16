سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إن المجلس الرئاسي «طلب العون والمساعدة الطبية من الصين»، لمواجهة فيروس «كورونا»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

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وأضاف سيالة «أمرنا القنصليات بالتعامل مع الليبيين العالقين في الخارج». من جهته، قال معتوق إن «دخول الليبيين إلى البلاد سيكون من خلال المعابر البرية فقط».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تونس على لسان وزير النقل أنور معروف أن الحدود البرية التونسية مع ليبيا أُغلقت بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».

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