اعتراض أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 400 مهاجر متجهين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وأعادتهم إلى طرابلس.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة على حسابها في تويتر أمس الأحد، أن خفر السواحل اعترض 301 مهاجر على متن ثلاثة قوارب يوم السبت، وأعادهم إلى طرابلس، كما تم اعتراض 105 مهاجرين آخرين كانوا على متن قاربين يوم الأحد.

وقالت المنظمة إن معظم المهاجرين اقتيدوا إلى مراكز احتجاز في ليبيا، مضيفة أن بعض المهاجرين تمكنوا من الفرار عند نقطة الإنزال، حيث أعيدت القوارب إلى الشاطئ.

وأفادت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفا مهذلي، بأنه “من غير المقبول أن يستمر ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة لوضع حد لعودة الأشخاص الضعفاء إلى الاحتجاز وسوء المعاملة”.

وفي السنوات الأخيرة، تشارك الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل والقوات الليبية الأخرى في وقف تدفق المهاجرين، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الجهود تركت المهاجرين إما تحت رحمة الجماعات المسلحة الوحشية أو محاصرين في مراكز احتجاز بائسة ومكتظة تفتقر إلى الغذاء والماء.

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