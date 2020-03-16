“الوفاق” تشكل لجانا لمواجهة آثار كورونا

اتفق مجلس وزراء حكومة الوفاق، اليوم الاثنين، على تشكيل لجان على مستوى وكلاء الوزارات تتولى متابعة الجوانب الاقتصادية الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وتتابع أوضاع الليبيين العالقين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الثاني للعام 2020، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي استعرض الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن اللجان التي اتفق على تشكيلها ستتابع الإجراءات العلاجية والوقائية في الداخل والتدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وناقش المجلس آلية توفير السلع الأساسية للمواطن إلى جانب الإجراءات المتعلقة باستيرادها من الخارج، كما تطرق إلى موضوع تكدس القمامة وتخصيص المبالغ اللازمة لمعالجتها.

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