عدل الوفاق تتخذ حزمة إجراءات لمواجهة كورونا

اتخذت وزارة العدل بحكومة الوفاق جملة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في اعتماد نظام العمل التناوبي للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وبين مدير مكتب وزير العدل إبراهيم الرقيبي في تعميم للوزارة أن من بين التدابير إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي مؤقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف واتباع نظام خاص للمراجعة عن طريق تجميع البريد في نقطة الاستقبال وتكليف فريق مختص بالتطهير والتعقيم لعرض البريد على الجهات المعنية.

وتتضمن الإجراءات تفعيل المراجعة الالكترونية عبر البريد الرسمي للوزارة وحث الموظفين على التمتع بإجازاتهم السنوية فورا واتباع إرشادات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأجيل جميع الأنشطة والبرامج الجماعية إلى حين إشعار آخر.

وتتضمن الإجراءات أيضا إيقاف بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة لموظفيها والتي تسبب تجمعات بشرية مثل خدمة استخراج الجوازات وإجراء المسح الطبي الشامل لكامل نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاع جميع الموقوفين والنزلاء الجدد للكشف الطبي للتأكد من عدم حملهم للفيروس مع ضرورة توفير المطهرات والمعقمات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وضرورة ارتداء النزلاء للكمامات والقفازات الواقية وتخصيص قاطع للعزل الطبي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ووضع نظام خاص لزيارة النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.