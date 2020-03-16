السفارة الليبية في الأردن تدخل في حالة طوارئ دائمة لخدمة مواطنيها

أعلنت السفارة الليبية في عمان اليوم أنها في حالة طوارئ دائمة وتشكيل لجنة طوارئ رئيسية برئاسة الملحق القنصلي تتولى تقديم الخدمات للجالية الليبية في الأردن وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت السفارة تشكيل لجنة برئاسة الملحق الصحي لاتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة، داعية كل المؤسسات الليبية العاملة في الأردن إلى الانضمام لهذا الجهد الوطني والتواصل مع السفارة لتكاتف الجهود لخدمة المواطنين

كما دعت السفارة الجالية الليبية إلى التعاون والعمل سويا كأسرة واحدة والتواصل معها في حال حدوث أي طارئ.

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